Хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева рассказала о своем конфликте с ведущим "Маски" и "Співають всі" Владимиром Остапчуком.

Как пишет Politeka.net, хореограф Илона Гвоздева победила на шоу "Танці з зірками" в 2018 году вместе с юмористом Игорем Ласточкиным. В этом сезоне танцовщица участия не принимает, однако активно комментирует и оценивает выступления других участников. Через это у Гвоздевой был серьезный конфликт с певцом Melovin'ом и его партнершей Лизой Русиной. Однако это не первый скандал, связанный с Гвоздевой и "Танцями з зірками".

В интервью "Зірковому шляху" танцовщица рассказала о своих социальных сетях и сказала, кто из известных людей следит за ней в Instagram. Так, на Гвоздеву подписаны хореографы Евгений Кот и Елена Шоптенко, балерина Екатерина Кухар, ее бывший партнер Игорь Ласточкин, а также Влад Яма, Юрий Ткач, Сергей Мельник, Оля Цибульская, Михаил Поплавский, Лилия Ребрик, Даша Астафьева, Слава Каминская и другие звезды.

"Знаете, мне кажется, вам лучше сказать, кого у меня нет в друзьях. В друзьях у меня точно нет Владимира Остапчука. Потому что, мне кажется, у нас разные взгляды на жизнь, на какие-то отношения между людьми. Это тот человек, которого я уважаю за его творческие способности, он очень талантливый ведущий, но для меня его человеческие качества немного расходящиеся с моим проявлением", - сказала Илона.

Напомним, что Илона Гвоздева и Владимир Остапчук как раз были парой на шоу "Танці з зірками", когда телеведущий объявил о своем разводе с первой женой Еленой Войченко. Роль разлучницы приписали Гвоздевой, из-за чего у Илоны с мужем начались ссоры.

По словам хореографа, она даже просила Владимира публично опровергнуть эти слухи, но тот отказался. Через это отношения знаменитостей ухудшились. Гвоздева говорит, что они могут пресечься по работе, но не более.

Ранее Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" впервые рассказала о проблемах в семье из-за Остапчука: "Бить морду...".

Напомним, что Гвоздева рассказала, почему не общается с Остапчуком после "Танців з зірками": "Убеждала, чтобы он не бил морду...".

A еще Politeka сообщала, что Гвоздева выдала подробности скандала на "Танцях з зірками": "Убеждала не бить морду Володе Остапчуку".