Хореограф Ілона Гвоздьова, яка на шоу "Танці з зірками" минулого року танцювала з Володимиром Остапчуком, зізналася, що досі не може йому пробачити

Справа в тому, що саме під час участі в шоу Остапчук оголосив про своє розлучення з Оленою Войченко. Тоді поповзли чутки, що сім'ю зруйнувала його партнерка по "Танцях...".

Хореограф в інтерв'ю YouTube-каналу "DOROTYE" зізналася, що через Остапчука проблеми почалися і в її родині.

"Чоловік, звичайно, сказав: "Нах*ра мені такі твої проекти". Коли це стосується сім'ї, він каже:"Танцюй як хочеш, з ким хочеш, але це не повинно стосуватися нашої сім'ї". Ми зробили для себе висновки, що роботу і сім'ю плутати не слід", - зазначила вона.

Гвоздьова додала, що просила Остапчука публічно пояснити, що вона не має відношення до його розлучення, але він відмовився.

"Я попросила Вову: "Ти можеш спростувати будь-які чутки? Тобто поставити крапку можеш тільки ти... На що він сказав: "А тобі не все одно, як про тебе будуть думати? А що такого я сказав? Я ж нічого не зробив, це все преса роздула". Для мене це був не чоловічий вчинок», - зазначила хореограф.

Гвоздьова додала, що її чоловік навіть хотів влаштувати чоловічі розбірки з Остапчуком.

«У мене почалися проблеми в сім'ї. Чоловік навіть поривався морду набити. Я його стримала. Я йому просто сказала: "Якщо це все закрутиться і ми так відреагуємо, це ж буде приз для мас-медіа", - розповіла вона.

Гвоздьова зазначила, що після Все цього відносини з Остапчуком вони так і не налагодили.

«Ми, звичайно, не плюємо один одному в обличчя, дороги не переходимо. Зрештою ми всі цивілізовані люди, живемо в 21 столітті. У нас з ним не теплих відносин. "Привіт-пока" по роботі - це завжди так, ми всі крутимося в одному великому шоу-бізнесі. Тому, я думаю, не раз нам доведеться ще зустрітися", - підсумувала Ілона.

Нагадаємо, у скандалі з раводом Остапчука Гвоздьова стала на бік Олени Войченко.

"Звичайно я на боці дружини, тому що я сама жінка. Володимир дуже загрався в гру "Я класний". Вибач, Володя, але це так. Не важливо, це парне змагання в сім'ї, на проекті, але потрібно бачити крім себе ще когось", - говорила тоді хореограф.

Зазначимо, Ілона Гвоздьова та її чоловік Іван Хомячук разом вже більше 11 років.

Пара ростить доньку Валерію, яку в родині звуть рією.

Крім того, в 2020 році Ілона Гвоздьова стала мамою вдруге. Син танцівниці з'явився на світ з вагою 3040 г і зростом 52 см.батьки дали малюкові ім'я Домінік.

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