Хореограф Илона Гвоздева, которая на шоу "Танці з зірками" в прошлом году танцевала с Владимиром Остапчуком, призналась, что до сих пор не может ему простить

Дело в том, что именно во время участия в шоу Остапчук объявил о своем разводе с Еленой Войченко. Тогда поползли слухи, что семью разрушила его партнерша по "Танцях...".

Хореограф в интервью YouTube-каналу "DOROTYE" призналась, что из-за Остапчука проблемы начались и в ее семье.

«Муж, конечно, сказал: "Нах*ра мне такие твои проекты". Когда это касается семьи, он говорит: "Танцуй как хочешь, с кем хочешь, но это не должно касаться нашей семьи". Мы сделали для себя выводы, что работу и семью путать не следует», - отметила она.

Гвоздева добавила, что просила Остапчука публично объяснить, что она не имеет отношения к его разводу, но он отказался.

«Я попросила Вову: "Ты можешь опровергнуть любые слухи? То есть поставить точку можешь только ты... На что он сказал: "А тебе не все равно, как о тебе будут думать? А что такого я сказал? Я же ничего не сделал, это все пресса раздула". Для меня это был не мужской поступок», - отметила хореограф.

Гвоздева добавила, что ее муж даже хотел устроить мужские разборки с Остапчуком.

«У меня начались проблемы в семье. Муж даже порывался морду набить. Я его сдержала. Я ему просто сказала: "Если это все закрутится и мы так отреагируем, это же будет приз для масс-медиа», - рассказала она.

Гвоздева отметила, что после все этого отношения с Остапчуком они так и не наладили.

«Мы, конечно, не плюем друг другу в лицо, дороги не переходим. В конце концов мы все цивилизованные люди, живем в 21 веке. У нас с ним не теплых отношений. "Привет-пока" по работе — это всегда так, мы все крутимся в одном большом шоу-бизнесе. Поэтому, я думаю, не раз нам придется еще встретиться», - подытожила Илона.

Напомним, в скандале с раводом Остапчука Гвоздева стала на сторону Елены Войченко.

"Конечно я на стороне жены, потому что я сама женщина. Владимир очень заигрался в игру "Я классный". Прости, Володя, но это так. Не важно, это парное соревнование в семье, на проекте, но нужно видеть кроме себя еще кого-то", - говорила тогда хореограф.

Отметим, Илона Гвоздева и ее супруг Иван Хомячук вместе уже более 11 лет.

Пара растит дочку Валерию, которую в семье зовут Рией.

Кроме того, в 2020 году Илона Гвоздева стала мамой во второй раз. Сын танцовщицы появился на свет с весом 3040 г и ростом 52 см. Родители дали малышу имя Доминик.

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