Владимир Остапчук, который является ведущим шоу "Співають всі" и "Маска", показал, как провел время под Михаила Шуфутинского.
Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является популярным телеведущим, который снялся в шоу "Співають всі", а теперь занялся съемками второго сезона проекта "Маска". Недавно звезда отпраздновал первую годовщину свадьбы с Кристиной Горняк, а теперь отправился в Турцию, откуда записал несколько сторис, показав, кого там увидел.
"Сегодня такой гость на празднике, я просто в шоке", - написал Владимир.
Как оказалось, выступал Михаил Шуфутинский. Он исполнял песню "Еврейский портной".
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"Одна из любимых песен Кристины", подписал сторис Владимир и добавил:
"Вечере шансона".
Кристина тоже показала сторис Владимира и его сообщение в директе.
"Годы волосы скосили, вытерли мое пальто. Был один еврей и он сказал, что все проходит", - цитировал слова песни Кристине Владимир.
Стоит отметить, что за концерты в Крыму Михаил Шуфутинский попал в базу сайта "Миротворец".
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