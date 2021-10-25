Известный телеведущий Владимир Остапчук, который ведет шоу "Маска", сразу после эфира отправился в другую страную.

Как передает Politeka.net, Владимир Остапчук является известным телеведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі". В прошлом году у него произошел громкий разрыв со своей женой Еленой Войченко, которая на данный момент не дает ему видеться с их детьми. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк.

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Владимир Остапчук рассказывает о том, что ему пришлось покинуть Украину и поехать в Анталию, Турция. Туда он отправился без своей жены Кристины Горняк.

"На день улетаю в тепло и в 26+", - сообщил Владимир Остапчук.

"Я уже приехал в отель на локацию, сейчас брошу вещи и пойду быстренько гляну, что будет вечером происходить, по сценарию пройдемся. Я попросил, чтобы я был подальше от самого ресторана, я выспался. И мне дали номер с видом на сад", - рассказал телеведущий.

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