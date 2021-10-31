Известный украинский телеведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук показал романтичное фото со своей женой Кристиной Горняк.

Как передает Politeka.net, Владимир Остапчук является известным телеведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі". В прошлом году у него произошел громкий разрыв со своей женой Еленой Войченко, которая на данный момент не дает ему видеться с их детьми. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк.

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новое фото. На кадре Владимир Остапчук держит в своих объятиях свою жену Кристину Горняк. Как известно, он со своей супругой отправился в Париж, откуда показал романтический момент с ней.

"Я только учусь БЛАГОДАРИТЬ.



За все то, что случается в моей жизни.



За людей, которые рядом.



За Любовь, которая в душе и в воздухе.



За Париж, который так Тебе, @kristygor идёт.



И за лучший выбор, который нам помогли сделать.



Эта осень просто волшебна 🍁



Кто из вас был в Париже?)", - спросил Владимир Остапчук.

Поклонники оставили множество комментариев: "Безумно красивые и счастливые", "Как красиво!", "Париж 🔥. Но только если разделить его с любимым человеком 😍. Вдвойне", "Вау, крутые".

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