Участники шоу "Маска" заинтриговали не только зрителей, но звездных детективов, в частности, Андрея Данилко, который не скрывал своей растерянности.

В эфир вышли уже два выпуска второго сезона шоу "Маска", сообщает Politeka.net. Звездные детективы шоу Олег Винник, Дзидзьо, Андрей Данилко, Оля Полякова и Настя Каменских пытаются отгадать героев в масках.

Некоторые участники проекта настолько загадочные, что могут довести до растерянности не только жюри, но и детективов. В частности, Андрей Данилко не скрывал, что у него нет версий. В официальной группе шоу в Инстаграм сделали нарезку об этом. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах артист произносит: "Ничего не понимаю... Никаких версий... Оля, Настя, тогда у меня ни одной версии... Знаешь, думаю вызывать такси - уезжать домой".

"Все мы немного Андрей Данилко, когда смотрим подсказки наших героев 😁", - написали авторы публикации.

"Данилко - изюминка проекта! Без него шоу было бы не такое🔥🔥🔥🔥", "Коронная фраза второго сезона "Маска" - "Никаких вариантов!"😂", "Кратко и ясно: никаких версий", "Данилко самый классный детектив, смешной, обаятельный", "Муд: на всех уроках😂", - написали пользователи сети.

Напомним, Данилко попал в неловкую ситуацию на шоу "Маска", кадры оказались в Сети

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