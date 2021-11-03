Певица Оля Полякова произвела фурор эффектным образом и ракурсом на свежем фото из Италии - не устояли даже ее коллеги по цеху.

38-летняя Полякова поделилась в своем микроблоге в Инстаграм снимком, сделанным в Катании (городе на восточном побережье острова Сицилия, Италия), передает Politeka.net.

"Комиссарша Катаньи)))))) вот и выдала свой возраст🤣", - подписала кадр Полякова, видимо, делая отсылку на итальянский сериал "Спрут" (1984 - 2001 гг.) , где главного персонажа звали Комисар Каттани.

Певица выбрала самый "вкусный" ракурс, дабы продемонстрировать свою женственную и стройную фигуру. Оля позировала в темных джинсах с завышенной талией и прозрачной кофточке, сквозь которую просматривалось нижнее белье. Дутую курточку Полякова спустила на плечи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное и ставить "лайки". Коллеги Поляковой тоже оценили "сердечками" это фото. В частности, певице удалось зацепить актрису Ольгу Сумскую, балерину Екатерину Кухар, артистов Виталия Козловского и Санту Димопулос и многих других. Жена Дмитрия Монатика Ирина Демичева и певица Оля Цибульская оставили в комментариях "огонечки".

"Всем бы так выглядеть в таком возрасте 😍🔥"

"Бо-ги-ня и точка❤️"



"🔥Полякова супер женщина🔥"

"Стройняжка 👏🔥😍"

"Ухх, очень крутая!!! Фигура огонь!"

"Стройная лань 🤩😍😍"

"Так и да!🔥Королева 👑🎼ночи! Блистай🙌 Наш украинский 💎🤩бриллиант!💎"

"Хороша мать👏"

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