Известный украинский футболист Андрей Пятов, который прятался в костюме Грифона на популярном шоу «Маска», рассказал, почему участие в проекте стало для него вызовом.

Как сообщает Politeka.net, после окончания эфира, в котором раскрыли личность Пятова, он дал короткое интервью ведущей бекстейджу Нателле Кирс. Футболист признался, что сильно переживал перед выступлением.

«Это вызов для себя внутри. Много комплексов было. Я думал, что не умею петь, думал, что плохо выгляжу на сцене. Плюс зрители и звездный состав жюри. Но в один момент один человек мне помог и я переборол этот страх", - отметил голкипер.

Также Пятов рассказал, что лично знаком с одной из звездных судей. Он признался, что любит ее песни.

«Ну с Олей мы давно уже знакомы, встречались много раз. Она очень хорошая исполнительница, мне нравится», - признался Пятов.

Андрей Пятов является самым возрастным игроком Сборной Украины. В разное время был капитаном Сборной, а также команды «Шахтера».

Напомним, что Полякова пожалела о вылете Грифона из «Маски»: "Это не справедливо".

Как сообщала Politeka, Дзидзьо решил искать невесту на шоу "Маска": "Так напоминает меня".

Также Politeka писала, что герой шоу "Маска" впечатлил выступлением, в сети очарованы: "Нина Матвиенко...".