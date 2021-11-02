Известный украинский футболист Андрей Пятов, который прятался в костюме Грифона на популярном шоу «Маска», рассказал, почему участие в проекте стало для него вызовом.
Как сообщает Politeka.net, после окончания эфира, в котором раскрыли личность Пятова, он дал короткое интервью ведущей бекстейджу Нателле Кирс. Футболист признался, что сильно переживал перед выступлением.
«Это вызов для себя внутри. Много комплексов было. Я думал, что не умею петь, думал, что плохо выгляжу на сцене. Плюс зрители и звездный состав жюри. Но в один момент один человек мне помог и я переборол этот страх", - отметил голкипер.
Также Пятов рассказал, что лично знаком с одной из звездных судей. Он признался, что любит ее песни.
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«Ну с Олей мы давно уже знакомы, встречались много раз. Она очень хорошая исполнительница, мне нравится», - признался Пятов.
Андрей Пятов является самым возрастным игроком Сборной Украины. В разное время был капитаном Сборной, а также команды «Шахтера».
Напомним, что Полякова пожалела о вылете Грифона из «Маски»: "Это не справедливо".
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