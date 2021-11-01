Другий сезон шоу "Маска" сповнений несподіванок, детективи DZIDZIO (Михайло Хома) і Оля Полякова постаралися, щоб глядачі не занудьгували.

Так, на офіційній сторінці "Маски" на YouTube поділилися свіжим відео, в якому DZIDZIO зізнався ведучій бекстейджу Natella Kirs, що шукає собі наречену на проекті, передає Politeka.net.

Як відомо, Михайло Хома нещодавно розлучився зі співачкою SLAVIA (Ярославою Притулою), з якою був у відносинах 20 років (з 2013 року в шлюбі). Екс-кохана DZIDZIO вийшла з його тіні, почавши сольну кар'єру, що потягнуло за собою, очевидно, розлад у їхній родині.

"Я тут почула, що ви, DZIDZIO, намагалися підкорити серце нашої пані жирафи, але чому не моє? Я вже і свататися прийшла", - кокетливо звернулася блогерка Нателла Кірс до Михайла.

Той жартома пообіцяв "після програми" спробувати зав'язати з нею стосунки.

"Чи будете ви шукати серед "масок" свою наречену? Я чула, що ваше серце вже не вільне", - продовжила допитуватися ведуча.

"Буду! Буду шукати собі красиву, святкову, веселу і жартівливу, - DZIDZIO розкрив, якою має бути панянка, що підкорить його серце, і додав, - Оля Полякова говорила, щоб я звернув увагу на Жирафу. "Вона так нагадує мене", - сказала Полякова, коли та співала (Жирафа, - ред.)".

Нагадаємо, Дзідзьо розговорився про стосунки з Олею Поляковою: "теж дурник був..."

Також Politeka повідомляла, розлучений DZIDZIO після прем'єри власного фільму заінтригував новою заявою: "це буде щось..."

А ще Politeka писала, що відносини Полякової і розлученого перейшли на новий рівень, Цибульська в захваті: "вітаю»