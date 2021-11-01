Артист раскрыл, какой должна быть его возлюбленная

Второй сезон шоу "Маска" полон неожиданностей, детективы DZIDZIO (Михаил Хома) и Оля Полякова постарались, чтобы зрители не заскучали.

Так, на официальной страничке "Маски" на YouTube поделились свежим видео, в котором DZIDZIO признался ведущей бэкстейджа Natella Kirs, что ищет себе невесту на проекте, передает Politeka.net.

Как известно, Михаил Хома недавно развелся с певицей SLAVIA (Ярославой Притулой), с которой был в отношениях 20 лет (с 2013 года в браке). Экс-возлюбленная DZIDZIO вышла из его тени, начав сольную карьеру, что потянуло за собой, очевидно, разлад в их семье.

"Я тут услышала, что вы, DZIDZIO, пытались покорить сердце нашей пани Жирафы, но почему не мое? Я уже и свататься пришла", - кокетливо обратилась блогерша Натэлла Кирс к Михаилу.

Тот в шутку пообещал "после программы" попробовать завязать с ней отношения.

"Будете ли вы искать среди "масок" свою невесту? Я слышала, что ваше сердце уже не свободно", - продолжила допытываться ведущая.

"Буду! Буду искать себе красивую, праздничную, веселую и шутливую, - DZIDZIO раскрыл, какой должна быть барышня, которая покорит его сердце, и добавил, - Оля Полякова говорила, чтобы я обратил внимание на Жирафу. "Она так напоминает меня", - сказала Полякова, когда та пела (Жирафа, - ред.)".

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