Известный певец Михаил Хома, который известен под псевдонимом Дзидзьо, поделился фотографией со съемочной площадки и заинтриговал поклонников заявлением.

Как пишет Politeka.net, 37-летний певец и актер Михаил Хома, который построил успешную карьеру под псевдонимом Дзидзьо, в начале этого года объявил о расставании с женой, с которой был знаком более 20 лет, а с 2013 года жил в браке.

После разрыва Дзидзьо и Ярослава Притула занялись собственным развитием. Женщина начала сольную карьеру под псевдонимом Slavia, а Хома попробовал себя в режиссерстве.

Певец стал режиссером комедии "Де гроші", премьера которой состоялась 21 октября. Фото с премьеры певец опубликовал в своем Instagram.

Однако, похоже, на достигнутом Михаил останавливаться не будет. Недавно он опубликовал фотографию со съемочной площадки и заинтриговал заявлением.

"Готовим что-то невероятно вдохновляющее с @atb.market.official и @tabletochki_ Уже совсем скоро!",- написал Дзидзьо.

Поклонники написали в комментариях, что с нетерпением ждут.

"Интересно 🔥 ", "Думаю, это будет что-то замечательное..", "Ждем с нетерпением 😍❤️ ", " Красавчик!",- написали в сети.

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