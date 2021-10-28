Так ось воно як

Відомий український співак DZIDZIO (Михайло Хома) розповів, чому після розлучення залишив своїй дружині Ярославі Притулі співачці SLAVIA розкішну квартиру в столиці.

Як відомо, Михайло Хома і Ярослава Притула жили в шлюбі з 2013 року. Однак цього року пара оголосила про розрив. Після розлучення Ярослава Притула почала успішну сольну кар'єру під псевдонімом Slavia і вже випустила кілька треків.

Також з'явилася інформація, що після розлучення Slavia отримала розкішну квартиру в Києві з видом на озеро. Починаюча артистка розповідала, що вони з Михайлом планували там жити разом.

Він уточнив, що такий подарунок не був компенсацією або чимось іншим. Просто він прийняв таке рішення.

DZIDZIO визнав, що квартира дійсно подобалася їм обом, проте він вирішив поступитися екс-дружині, пишуть "Факти".

"Я купив цю квартиру, коли ми були разом. Дуже красива, вона мені дуже подобалася. Ярослава теж була від неї в захваті. І коли після розлучення прийшла пора ділити майно, зрозумів, що так не можна. Ну як розділити квартиру? Ні сам не гам, ні іншому не дам. Думаю, я ж чоловік, ще собі зароблю, а Слава так її хотіла", — пояснив DZIDZIO.

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