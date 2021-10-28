Відомий український співак DZIDZIO (Михайло Хома) розповів, чому після розлучення залишив своїй дружині Ярославі Притулі співачці SLAVIA розкішну квартиру в столиці.
Як відомо, Михайло Хома і Ярослава Притула жили в шлюбі з 2013 року. Однак цього року пара оголосила про розрив. Після розлучення Ярослава Притула почала успішну сольну кар'єру під псевдонімом Slavia і вже випустила кілька треків.
Також з'явилася інформація, що після розлучення Slavia отримала розкішну квартиру в Києві з видом на озеро. Починаюча артистка розповідала, що вони з Михайлом планували там жити разом.
Він уточнив, що такий подарунок не був компенсацією або чимось іншим. Просто він прийняв таке рішення.
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DZIDZIO визнав, що квартира дійсно подобалася їм обом, проте він вирішив поступитися екс-дружині, пишуть "Факти".
"Я купив цю квартиру, коли ми були разом. Дуже красива, вона мені дуже подобалася. Ярослава теж була від неї в захваті. І коли після розлучення прийшла пора ділити майно, зрозумів, що так не можна. Ну як розділити квартиру? Ні сам не гам, ні іншому не дам. Думаю, я ж чоловік, ще собі зароблю, а Слава так її хотіла", — пояснив DZIDZIO.
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