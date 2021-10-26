Известная украинская певица и кума Дзидзьо Ольга Цибульская покрасовалась эффектным образом в прозрачном наряде и пиджаке, подразнив поклонников.
Как пишет Politeka.net, звезда порадовала поклонников новым фото на своей странице в Инстаграм.
В публикации Цибульская решила показать свой новый эффектный образ. Певица позировала в черном боди, поверх которого на ней был прозрачный комбинезон с полосками на штанинах, а также плотный черный пиджак.
Певица стояла, придерживая одной рукой стул и томно глядя в камеру. Ее образ дополнял макияж с яркой помадой и украшение в виде цветка в волосах.
«1/2/3? - Оля, каково ваше величайшее разочарование за последнее время? – Саманты не будет в новом сезоне «Секс и город». Настроение: Саманта», - подписала фото Цибульская.
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Ее поклонники не смогли пройти мимо этой публикации.
«Ничего себе!!!! Красотка! Костюмчик огонь все хороши», «Красавица», «Оля Вы воплощение женской красоты я Вас обожнюю ну красунечка», «Красота неземная», - пишут люди.
Напомним, кума DZIDZIO Цибульская объявила Козловскому о своем уходе и обалдела от реакции.
Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская показала, как преобразилась звезда ТикТок Даша Евтух.
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