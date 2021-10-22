Украинская певица Оля Цибульская, судья шоу "Співають всі", показала своего любимого мужа, лицо и личность которого скрывает, вызывая различные споры и обсуждения.
Оля Цибульская еще в школьные годы познакомилась со своим будущим мужем, Александром, передает Politeka.net. По словам звезды, это ее первая любовь.
Певица переехала в Киев из Ровенской области строить карьеру, а ее любимый остался дома. У пары начались отношения на расстоянии. Наступил тяжелый период, и Цибульская даже увлеклась другим, но Александр сделал все, чтобы их отношения заиграли новыми красками. С тех пор пара вместе, поженилась и воспитывает маленького сына Нестора.
Звезда не раскрывает личности супруга и скрывает его лицо, вызывая массу споров в Сети. Некоторые даже предполагают, что у Цибульской на самом деле никого нет, а ребенка она якобы родила от своего кума и коллеги - Дзидзьо.
Изредка певица публикует фото мужа, и традиций не меняет - везде скрыто его лицо. Так и на новом фото артистка показала Александра на шезлонге, который прикрылся полотенцем.
Экс-домработница Пугачевой рассказала неизвестные подробности о ее детях и браке с Галкиным: "Страшно общаться"
Винник впервые показал ту самую кровать в автобусе, на котором приезжает к "волчицам": "С подогревом"
Тина Кароль, Тан и Плакидюк выбрали самую красивую девушку: как выглядит новая "Мисс Украина"
Украина наказала 14 российских актеров, названы фамилии: "Все они приняли участие в..."
Товстолес, Кекелия, Сопонару и другие звезды "Женского квартала" в неглиже неприятно удивили: "Мир сошел с ума"
Также в другом посте Цыбульская рассуждала, как пережить разочарование в людях:
"Наконец принять, что люди вокруг не обязаны все тебя любить, уважать и носить на руках... Классно писал Кузьма: "Люди, как корабли". Круто если везет плыть долго рядом".
Напомним, что Оля Цибульская показала единственного сына, в сети переполох
Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская рассказала о хамской выходке известного певца
Также Politeka писала, что кума Дзидзьо Цибульская раскрыла свои домашние слабости