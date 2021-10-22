Украинская певица Оля Цибульская, судья шоу "Співають всі", показала своего любимого мужа, лицо и личность которого скрывает, вызывая различные споры и обсуждения.

Оля Цибульская еще в школьные годы познакомилась со своим будущим мужем, Александром, передает Politeka.net. По словам звезды, это ее первая любовь.

Певица переехала в Киев из Ровенской области строить карьеру, а ее любимый остался дома. У пары начались отношения на расстоянии. Наступил тяжелый период, и Цибульская даже увлеклась другим, но Александр сделал все, чтобы их отношения заиграли новыми красками. С тех пор пара вместе, поженилась и воспитывает маленького сына Нестора.

Звезда не раскрывает личности супруга и скрывает его лицо, вызывая массу споров в Сети. Некоторые даже предполагают, что у Цибульской на самом деле никого нет, а ребенка она якобы родила от своего кума и коллеги - Дзидзьо.

Изредка певица публикует фото мужа, и традиций не меняет - везде скрыто его лицо. Так и на новом фото артистка показала Александра на шезлонге, который прикрылся полотенцем.

Также в другом посте Цыбульская рассуждала, как пережить разочарование в людях:

"Наконец принять, что люди вокруг не обязаны все тебя любить, уважать и носить на руках... Классно писал Кузьма: "Люди, как корабли". Круто если везет плыть долго рядом".

Напомним, что Оля Цибульская показала единственного сына, в сети переполох

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