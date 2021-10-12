Украинская певица и кума музыканта Дзидзьо Оля Цибульская показала, как проводит вечер дома с сыном, и раскрыла свои ночные слабости в новых Сториз на своей странице в Инстаграм.
Об этом пишет Politeka.net.
Так, на новых видео можно увидеть, как певица проводит время со своим маленьким сыном Нестором, который в этом году пошел в школу. Мальчик трогательно обнимает маму и целует ее в щечку.
«Моя прилипака», - в шутку называет мальчика Цибульская.
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Позже певица решила поделиться своими проблемами: поздно вечером ей захотелось есть.
«Осень и ПМС это жесть. Хочется есть», - пожаловалась Оля.
Ее сын посоветовал маме просто заглянуть в холодильник и поесть.
«Угу, а потом не влезаю в джинсы», - ответила Цибульская.
На это мальчик заявил, что ее ждет диета.
«Чтоб не напихаться на ночь есть лайфхак:
Пересмотреть фото где ты себе нравишься
Приготовить еду на завтра
Нанюхаюсь и не хочу», - написала Цибульская.
Впрочем, позже она призналась, что все же наелась на ночь: вкусную еду, перед которой певица не смогла устоять, ей привезли родители.
«Извините, кого подвела, худеем с завтрашнего дня», - подытожила Оля.
Напомним, кума Дзидзьо Цибульская подразнила стройными ножками, забравшись в постель в вечернем платье.
Как сообщала Politeka, куму Дзидзьо Цибульскую заставили понервничать.
Также Politeka писала, что Цибульская рассекретила первые кадры яркого праздника с кумом DZIDZIO, Винником и Каменских.