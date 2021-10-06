Известная украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская призналась, куда пропала и чем сейчас занимается.

Как передает Politeka.net, Ольга Цибульская является известной певицей и телеведущей. Она прославилась благодаря своей победе на вокальном шоу "Фабрика зірок", после чего стала телеведущей на "Новому каналі".

Так, на этот раз артистка опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах певица в черном коротком платье с кружевами сидит за праздничным столом. Также свой образ она дополнила ярким макияжем с красной помадой и крупными локонами на волосах.

"Куда я пропала? Праздную Новый год", — призналась Оля Цибульская.

"Угадайте, для какого канала снимаем огонёк?", — заинтриговала певица.

Также, на кадрах видно, что там интерьер шоу "Маска", где сидит Настя Каменских, Оля Полякова, Дзидзьо и Олег Винник.

После этого певица раскрыла, что съемки проходят на телеканале "Україна". Канал начал подготовку к Новому году-2022. Уже идут съемки новогоднего выпуска шоу "Маска".

Как известно, сейчас это единственное Новогоднее шоу среди украинских каналов про которое известно.

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