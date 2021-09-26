Украинская певица Ольга Цибульская, кума Дзидзьо, показала, чем занимается в ванной комнате
Как пишет Politeka.net, Ольга Цибульская является популярной певицей в Украине. У артистки есть сын Нестор, которого она родила в 2015 году. Также Ольга является кумой Дзидзьо, когда вместе с ним крестила сына музы группы DZIDZIO. Не забывает Цибульская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом видео, которое Ольга опубликовала в Инстаграм, Цибульская была в ванной. Певица обмоталась полотенцем, а еще одно накрутила на голову.
"Я наконец-то дома", - написала под кадрами внизу большими буквами.
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"Алилуя. Боже, я дома, наконец-то. Как бы не было круто на гастролях, какие бы не были красивые отлеи и все остальное. Но вернуться домой наконец-то и помыться, обнять своих - это самое большое счастье, ура", - сказала на камеру Оля Сумская, стоя перед зеркалом.
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