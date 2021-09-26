Вот это да, прекрасная сьемка!

Знаменитости Ольга Цибульская и Григорий Решетник порадовали милыми снимками

Как сообщает Politeka.net, Ольга Цибульская пригласила семью известного телеведущего Григория Решетника снятся в ее клипе на композицию "Дівчинка". Потому неудивительно, что они подружились и проводят время вместе.

Фото в компании Решетника, певица поделилась на своей странице в Instagram.

Певица выглядит по-прежнему роскошно и элегантно. Она надела черное платье с глубоким декольте и высоким разрезом по ноге, которое подчеркнуло ее совершенное тело. В дополнение к луку ей подобрали серебристые туфельки, крупные металлические серьги и кольцо, а также сделали яркий макияж с серебристыми тенями и изысканную укладку волной. Решетник выбрал деловой костюм, добавив к нему белый платок и галстук-бабочку. Выглядит он мужественно и стильно.

На фото они позируют, стоя в полный рост. На втором снимке Оля расположилась на полу, закинув ногу за ногу. Тем временем ведущий стоит рядом и засыпает ее белым перьем.



В своем своих ярких образах они выглядит так роскошно, что просто взорвали сеть. Фанаты восхищаются такой удачной коллаборацией певицы и телеведущего: "Мистер и Миссис Смит", "Класнючие", "Красивые и стильные оба", "Ух ты Жаркие! Зачёт!".

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