Известная украинская певица Ольга Цибульская поделилась воспоминаниями о краже ее машины

Как пишет Politeka.net, популярная украинская исполнительница Оля Цибульская – активная пользовательница социальных сетей. В своем Instagram она часто делится с поклонниками личными фото и видео и рассказывает о своей будничной жизни.

На этот раз Цибульская устроила фанатам интересную рубрику в stories в своем Instagram. Певица оставила специальное окошко "Оля, покажи фото/видео где ты...", куда поклонники могли писать.

Так, много кого интересовало, как Цыбульская выглядела в детстве, какое у нее было свадебное платье и так далее. Кое-кто попросил показать видео, где Цибульская плачет от счастья. Певица поделилась архивным роликом, где она рыдает и рассказывает, что ее машину марки Toyota Raw4 Hybrid, которую украли прямо с парковки возле Сырецкого парка, нашли.

"Люди, я рыдаю, но плачу от счастья – нашли мою машину. Я благодарю полицию, благодарю Бога, спасибо всем, кто меня поддерживал, моей семье. Я очень счастлива! Будьте внимательны, будьте осторожны!",- сказала Цыбульская на видео.

Ранее Politeka писала, что кума Дзидзьо Цыбульская в майке с глубоким вырезом призналась, как покоряла Киев: "С дыркой в кармане...".

Напомним, что кума Дзидзьо Цыбульская в прозрачном платье зажгла с Козловским, видео: "Сделай что-нибудь".

A еще Politeka сообщала, что располневшая Цыбульская сделала признание о своем новом весе: "Смотрю на эти фото...".