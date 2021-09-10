Известная украинская певица Ольга Цибульская поделилась воспоминаниями о краже ее машины
Как пишет Politeka.net, популярная украинская исполнительница Оля Цибульская – активная пользовательница социальных сетей. В своем Instagram она часто делится с поклонниками личными фото и видео и рассказывает о своей будничной жизни.
На этот раз Цибульская устроила фанатам интересную рубрику в stories в своем Instagram. Певица оставила специальное окошко "Оля, покажи фото/видео где ты...", куда поклонники могли писать.
Так, много кого интересовало, как Цыбульская выглядела в детстве, какое у нее было свадебное платье и так далее. Кое-кто попросил показать видео, где Цибульская плачет от счастья. Певица поделилась архивным роликом, где она рыдает и рассказывает, что ее машину марки Toyota Raw4 Hybrid, которую украли прямо с парковки возле Сырецкого парка, нашли.
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"Люди, я рыдаю, но плачу от счастья – нашли мою машину. Я благодарю полицию, благодарю Бога, спасибо всем, кто меня поддерживал, моей семье. Я очень счастлива! Будьте внимательны, будьте осторожны!",- сказала Цыбульская на видео.
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