Відома співачка і телеведуча Оля Цибульська, яка стала кумою співака Дзідзьо, розповіла про народження сина і складнощі, з якими зіткнулася

Популярна співачка і телеведуча звикла показувати своє життя на кадрах в Instagram, а також розповідати про особисте. Цього разу Цибульська вирішила відповісти на найцікавіші запитання шанувальників і супроводила свої відповіді показовими кадрами.

"Дівчина з дитиною, думаю, зустрічатися чи?"- пише один з користувачів.

Ольга відповіла: "найкрутіший бонус, який може бути у жінки. З материнством відкривається космічна любов і ніжність".

«Чи був у вас стрес після пологів?"- запитує прихильниця.

Ольга супроводила пост архівним кадром з немовлям і написала: «після самих пологів ні, не було. Ми так чекали сина, що я готова була на все. Та й організм у нас такий мудрий, що майже робить сам все. Стрес був потім, коли намагалася об'єднати роботу і сина. Вчуся досі, тому все ще стресую"»

Також раніше Ольга поділилася сонячним фото з сином: вона з дитиною відображена в дивовижній локації з красивим пейзажем і з українським прапором в руках. Перед камерою співачка з'явилася в незвичайній темно-синій вишиванці з яскравим візерунком, який нагадує апельсини.

Нагадавши, Кума Дзідзьо Цибульська в ефектному вбранні запалила поруч з відомим "холостяком": "ми з Микитою...".

Як повідомляла Politeka, Кума Дзідзьо Цибульська поскаржилася на зайву вагу і заговорила про депресію: "а ще Козловський...".

Також Politeka писала, що Закатована кума Дзідзьо Цибульська повідомила про непоправну втрату: "боляче...".