Відома співачка і телеведуча Оля Цибульська, яка стала кумою співака Дзідзьо, розповіла про народження сина і складнощі, з якими зіткнулася
Популярна співачка і телеведуча звикла показувати своє життя на кадрах в Instagram, а також розповідати про особисте. Цього разу Цибульська вирішила відповісти на найцікавіші запитання шанувальників і супроводила свої відповіді показовими кадрами.
"Дівчина з дитиною, думаю, зустрічатися чи?"- пише один з користувачів.
Ольга відповіла: "найкрутіший бонус, який може бути у жінки. З материнством відкривається космічна любов і ніжність".
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«Чи був у вас стрес після пологів?"- запитує прихильниця.
Ольга супроводила пост архівним кадром з немовлям і написала: «після самих пологів ні, не було. Ми так чекали сина, що я готова була на все. Та й організм у нас такий мудрий, що майже робить сам все. Стрес був потім, коли намагалася об'єднати роботу і сина. Вчуся досі, тому все ще стресую"»
Також раніше Ольга поділилася сонячним фото з сином: вона з дитиною відображена в дивовижній локації з красивим пейзажем і з українським прапором в руках. Перед камерою співачка з'явилася в незвичайній темно-синій вишиванці з яскравим візерунком, який нагадує апельсини.
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