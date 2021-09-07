Відома співачка Оля Цибульська, яка є кумою Дзідзьо, поділилася з шанувальниками історією свого успіху

Як пише Politeka.net, в Instagram зірка опублікувала архівне фото, на якому позувала в майці з глибоким вирізом.

"Київ у вересні пахне особливо. Надіями і відчаєм одночасно. Якщо встати на бульварі Шевченка між студентами, які біжать за пиріжками в супермаркет і закрити очі, то з плечей злітає більше 10 років. Згадую чітко себе з подушкою, пов'язаною в простирадло, і на вокзалі. Приїхала підкорювати столицю. З діркою в кишені, але мріями за пазухою", - віддалася спогадам зірка.

За її словами, в Києві їй доводилося нелегко. Вона працювала в нічному ресторані, де отримувала 200 гривень за вечір і ще 50 гривень за розвантаження апаратури. А стипендії вистачало лише на проїзний в метро і кілька продуктів.

Цибульська згадує, як студенткою брала участь у масовці програми "Шанс", не підозрюючи, що одного разу буде особисто знайома з Віталієм Козловським та Наталією Могилевською.

Нагадаємо, що Цибульська запалила під хіт Могилевської прямо на сходовому майданчику: "друге дихання".

Раніше Politeka писала, що Цибульська в прозорій сукні влаштувала справжню пожежу з Козловським:"Зроби що-небудь".

A ще Politeka повідомляла, що Цибульська зізналася, скільки важить: "дивлюся на ці фото...".