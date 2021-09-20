Известная украинская певица и кума Дзидзьо Оля Цибульская показала, как преображается из домашнего образа в роскошную красотку

Знаменитость решила порадовать поклонников новым видео на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На нем Цибульская наглядно продемонстрировала свое эффектное преображение.

В начале видео Цибульская предстает перед зрителями в простом домашнем виде: в халате, без макияжа и укладки. Находится певица явно в ванной.

Однако, буквально через несколько кадров внешность артистки кардинально меняется. Она появляется уже в эффектном синем платье с чашечками декольте в виде кошачьих мордочек и полупрозрачными вставками.

Дополняют образ Цибульской яркий макияж и укладка с цветами в волосах. В таком образе певица выглядит особенно роскошно.

«До или после?», - поинтересовалась у поклонников Цибульская.

Ответы не заставили себя ждать.

«Оба варианта», «Идеально», «После! Бомбезная прическа и макияж!», «Если красотка то и до...и после», «Всегда красивая», «Вы и до и после прекрасно выглядите», «Кошечка и до, и после», «Чертовка!», «После очень красиво», - пишут люди.

Напомним, довольная кума Дзидзьо Цибульская показала, как с ней расплатились в Виннице.

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