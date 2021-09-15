Украинская певица Оля Цибульская стала ведущей на Дне города Винница и рассказала о своем гонораре

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и певица Оля Цибульская, которая является кумой музыканта и шоумена Дзидзьо, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз в сторис звезда повеселила фанатов видео с молодым красавцем, а также рассказала о своих гонорарах.

Оказалось, что Ольга стала ведущей во время празднования Дня города в Виннице. Кто-то из фолловеров спросил у артистки, какой гонорар она получила за свое участие в мероприятии: "Сколько вам заплатили за то, что вы были ведущей Дня города Винницы. Просто интересно".

На это Цибульская решила ответить очень оригинально – она показала видео с празднования, на котором позирует на фоне салютов, стоя рядом с молодым красавчиком.

"Дали 10 кг сала, 3 ящика винницких кренделей и этого мужика", - шутливо ответила Цибульская любопытным поклонникам.

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