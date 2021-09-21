Популярная украинская певица Оля Цибульская поделилась с украинцами откровением о тяжелой жизни знаменитостей, которым часто приходится следить за гигиеной в непростых условиях
Звезда, которая приходится кумой певцу Дзидзьо, поделилась неожиданным рассказом из жизни на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. Так, на съемках Цибульская вспомнила одну историю, которая удивила ее в Париже.
«Расскажу вам историю: мы когда были в Париже до карантина, я удивилась, почему берут достаточно такую нормальную плату, когда ты в ресторане идешь в туалет. А потом поняла, что есть много людей, которые просто заходят в туалет и умываются, чистят зубы, моют голову под краном», - рассказала Цибульская.
По ее словам, сегодня ей самой пришлось пережить подобное.
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«Когда ты артист, у тебя забитый график, у тебя всегда с собой мочалка, шампунь, куча кремов и готовность привести себя в порядок в любой точке на планете земля», - поделилась своим опытом Цибульская.
Своему рассказу в сториз она дала забавное название: «О платных туалетах в Париже или Почему артисты и бомжи очень похожи между собой».
Напомним, кума Дзидзьо Цибульская перевоплотилась из хозяюшки в халате в гламурную красотку.
Как сообщала Politeka, довольная кума Дзидзьо Цибульская показала, как с ней расплатились в Виннице.
Также Politeka писала, что рыдающая кума Дзидзьо Цибульская рассказала о краже и обратилась к украинцам.