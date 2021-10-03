Известная украинская певица Оля Цибульская, кума исполнителя Дзидзьо, показала радостные кадры отдыха с мужем и сыном за границей

Супруг Цибульской до сих пор остается загадочной фигурой несмотря на то, что певица состоит с ним в отношениях уже 10 лет. Оля то и дело рассказывает что-то о муже, однако никогда не показывает его публике. При этом артистка не против показывать на камеру их шестилетнего сына Нестора.

Сейчас вся семья находится в Нидерландах, куда они отправились отдохнуть. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Цибульская поделилась новыми фото из Ротердама.

«Завтра ты едешь в романтический уикенд. В любую страну мира. Куда и с кем? Расскажи здесь и сбудется. Потому что каждой Кице надо для счастья мало. Чтобы ее украли и кормили вкусным», - написала звезда.

Цибульская поделилась редким фото, на котором запечатлен ее муж. Певица обнимает мужчину, который стоит к камере спиной. В кадре можно увидеть только его ухо, шею, часть головы и спину. Сама Оля позирует со счастливой улыбкой на лице, а на заднем плане можно увидеть Платона, который показывает в камеру язык.

Поклонники Цибульской тут же откликнулись на ее пост и рассказали, куда хотели бы поехать.

Напомним, кума Дзидзьо Цибульская расплакалась из-за забега мужа, которого скрывает много лет.

Как сообщала Politeka, Козловский "накинулся" на куму Дзидзьо Цибульскую.

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