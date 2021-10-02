Певица Оля Цибульская, кума украинского исполнителя Дзидзьо, появилась в кадре с другим артистом Виталием Козловским

Оля Цибульская и Дзидзьо крестили ребенка общей подруги, пишет Politeka.net. Также артистов часто видели вместе, из-за чего появились слухи об их романе. Однако артисты все отрицают, к тому же певица не скрывает, что у нее много друзей-мужчин в шоу-бизнесе.

Например, Цибульская давно дружит с певцом Виталием Козловским, с которым она сейчас снимается в одной передаче на музыкальном канале. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах оба улыбаются, а потом вставлена нарезка, где артисты в шутку обмениваются "любезностями".

"Ты мне так надоела!", "Я бы тебя прибил, честное слово. Вот такие вы все бабы!", - говорил Ольге Виталий.

"Дарим бодрое настроение!", - подписал видео Козловский.

За четыре часа публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Я ору😂😍 идеально всё описывает", "Это уже отличная новость!❤️", "Вау! 🔥", "Она, конечно, дура, но ты-лучший 😂", "Виталий, люблю, обожаю, целую крепко в две щечки, и очень крепко обнимаю", - написали пользователи сети.

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