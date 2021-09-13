Популярный украинский певец Виталий Козловский откровенно рассказал, что изменилось для него после потери отца

В августе этого года в семью артиста пришло большое горе: ушел из жизни отец Козловского, Виталий Сергеевич. В своем недавнем интервью программе «Зірковий шлях» певец признался, что это событие его сильно потрясло и даже изменило. В частности, теперь Виталий по-другому относится ко многим вещам.

По его словам, последние полтора года его отец был по-настоящему счастлив со своей любимой женщиной. В этом Козловский видит для себя небольшое утешение.

При этом певец до сих пор не раскрывает причину смерти отца, подчеркивая, что не хочет выдавать такие подробности.

По словам Козловского, ему до сих пор очень трудно смириться с потерей и единственное, что ему помогает – это большое количество работы.

«Вот Бог что-то знает, чувствует что и в какой момент тебе нужно. Я мог некоторое время сидеть без работы, а после того, как папа меня бросил, работы стало очень много, концертов стало много. И для меня это стало спасением», - рассказал певец.

Отметим, что отец Козловского умер 15 августа на 75-м году жизни.

Напомним, Козловский честно рассказал о больших потрясениях в своей жизни.

Как сообщала Politeka, Козловский после трагедии с отцом неожиданно предстал в новом образе.

Также Politeka писала, что Козловскому, похоронившему отца, дали гримерку с "крысиной норой" и облезлыми стенами.