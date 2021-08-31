Известный исполнитель Виталий Козловский показал кадры из ужасающей видом гримерку, которую ему дали

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Виталий Козловский, который недавно похоронил отца, часто делится с фанатами яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист показал в сторис ужасающие кадры из гримерной, которую ему предоставили на время концерта в Северодонецке.

На видео Виталий показал поклонникам обшарпанные стены и поток помещения, которое случит гримерной, видимо, в доме культуры. Но больше всего поражает "крысиная нора", которую показал певец. Судя по голосу и виду исполнителя, он в замешательстве от таких условий.

"Обшарпанные потолки и стены придают гримерке колорита. Мы в Северодонецке. Тут еще нора крысиная", - рассказал о своих впечатлениях Козловский.

Однако, несмотря на убогие условия гримерной, концерт Виталика в Северодонецке удался, а публика осталась довольна. После выступления к артисту выстроилась очередь из фанаток, жаждущих сделать фото с кумиром.

Напомним, Козловский после трагедии с отцом появился на публике в яркой одежде: "Какой стильный".

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