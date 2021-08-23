Украинский певец Виталий Козловский, который недавно потерял отца, решил обратится к украинцам
Дело в том что 23 августа вся Украина отмечает День Государственного флага, поэтому певец решил не остаться в стороне и поздравить соотечественников с этим прекрасным летним днем, пишет Politeka.net.
Виталий попозировал в голубой футболке, на которую надел желтую рубашку, чтобы соответствовать тематике.
Артист слегка прилег на хвойное дерево, расставив руки в стороны.
«Днем Государственного Флага Украины!»,- подписал снимок у себя в Инстаграм певец.
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Поклонники также не оставили без внимания поздравления от Виталия и направили в его адрес самые теплые пожелания.
"С праздником, солнце",
"Какой стильный",
"Вау",
"Виталик, и тебя с праздничком", - пишут в сети.
Отметим, что 15 августа, случилось трагическое событие в жизни певца - остановилось сердце отца Виталия Козловского.
Близкие друзья, коллеги и поклонники выражали слова соболезнования под публикацией. Многие желают певцу сил в эти трудные минуты. Виталий Сергеевич Козловский ушел из жизни на 75-ом году жизни.
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