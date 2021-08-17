Певец Виталий Козловский, который на днях потерял любимого отца, сообщил дату похорон

36-летний Заслуженный артист Украины, который сейчас оплакивает родственника, 16 августа выложил свежие "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Завтра прощание с папой... Помолитесь за упокой души раба Божьего Виталия, - попросил певец своих поклонников и добавил, - Кто знал моего отца и хочет провести его в последний путь - ... (номер телефона, - ред.)".

Напомним, Виталий Козловский-старший скончался 15 августа на 75 году жизни. Его сын сделал щемящий пост, совроводив серией ярких фото. В частности, на некоторых снимках певец предстал совсем крохой на руках у еще молодого папы. Также Козловский поделился кадрами с последнего дня рождения отца. Последний задул свечи и поблагодарил свою семью за то, что они рядом.

Последний год выдался трудным для Виталия Сергеевича. Его здоровье значительно пошатнулось после перенесенного коронавируса, и в конце концов сердце не выдержало.

Коллеги Козловского, а также обычные украинцы кинулись ему соболезновать. Так, слова поддержки выказали актриса Ольга Сумская, певицы Алина Гросу, Виктория Смеюха, Светлана Тарабарова, Ольга Цибульская и другие.

"Боже, Виталичек... Какая печальная новость... Глубокие соболезнования... Наш Виталий Сергеевич... 😢😢😢🙏🏻", - написала Сумская.

"Витася, держись🙏🏻🙏🏻🙏🏻 наши соболезнования 😔😔😔", - и Гросу.

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