Украинский музыкант Виталий Козловский показал себя с самым важным человеком в жизни

Как пишет Politeka.net, Виталий Козловский 15 августа рассказал, что у него умер отец. И вот сегодня, 22 августа, Виталий поделился новыми снимками, где вместе сидит с отцом.

На фото Виталий был в с отцом где-то возле горной речки. Пока мужчина смотрел в камеру, Козловский развернулся к отцу и что-то рассказывал.

"Ты был лучшим из родителей,

Моим вдохновением и кумиром!

Свою жизнь достойно прожил,

Чтобы сейчас покоиться с миром.

Прощай, папа.", - написал в стихах Виталий.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Он будет оберегать тебя сверху ... Обнимаю крепко-крепко!", "Очень трудно, когда забирают лучших! Твой папа воспитал достойного сына !!! Пусть покоится с миром !!! Он всегда будет оберегать тебя !!! Обнимаю крепко-крепко !!!", "Царство небесное и светлая память Вашему отцу".

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