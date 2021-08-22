Украинский музыкант Виталий Козловский показал себя с самым важным человеком в жизни
Как пишет Politeka.net, Виталий Козловский 15 августа рассказал, что у него умер отец. И вот сегодня, 22 августа, Виталий поделился новыми снимками, где вместе сидит с отцом.
На фото Виталий был в с отцом где-то возле горной речки. Пока мужчина смотрел в камеру, Козловский развернулся к отцу и что-то рассказывал.
"Ты был лучшим из родителей,
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Моим вдохновением и кумиром!
Свою жизнь достойно прожил,
Чтобы сейчас покоиться с миром.
Прощай, папа.", - написал в стихах Виталий.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Он будет оберегать тебя сверху ... Обнимаю крепко-крепко!", "Очень трудно, когда забирают лучших! Твой папа воспитал достойного сына !!! Пусть покоится с миром !!! Он всегда будет оберегать тебя !!! Обнимаю крепко-крепко !!!", "Царство небесное и светлая память Вашему отцу".
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