Украинский исполнитель Виталий Козловский скорбит в связи со смертью отца

Как пишет Politeka.net, Виталий Козловский стал популярным украинским исполнителем. 15 августа у артиста случилась трагедия - умер отец Виталий Сергеевич Козловский. Певец поделился в этот день совместными снимками и попросил помолиться за отца. Многие звезды публично поддержали Виталия после печального известия.

А вчера, 22 августа, Виталий показал, как вместе с отцом гулял у лесной реки. Козловский также сопроводил фотографии стихом, который посвятил отцу:

"Ты был лучшим из родителей,

Моим вдохновением и кумиром!

Свою жизнь достойно прожил,

Чтобы сейчас покоиться с миром.

Прощай, папа".

Украинцы поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"У тебя папа был мировым человеком. Царство ему небесное", "Да, папуля у тебя был мировым человеком,которого все так любили.Ведь многие твои друзья,коллеги,были знакомы с ним, и каждый, каждый мог рассказать веселую историю о нем! Потому что он был светлым, мудрым, любящим, всегда на позитиве, заряжая и поддерживая всех вокруг себя!!! Воспитав такого достойного сына,которым он так гордился!… Теперь,он твой Ангел-хранитель!", "Виталик, твой папа самым наилучшим образом продолжается в Тебе, поэтому ты - его гордость! Вечная ему память!", "Соболезную", "Вечная память самому светлому, доброму и справедливому человеку, твой ангел всегда рядом с тобой".

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