Популярный артист Виталий Козловский после потери отца заговорил о переменах
Как передает Politeka.net, Виталий Козловский является известным украинским певцом. Он прославился еще в 2003-ем году, когдав победил на телепроекте "Шанс". Всё это время певец ведет сольную карьеру. Как известно, недавно у артиста в семье произошла трагедия, у него умер отец. Об этом он рассказывал в социальных сетях.
На этот раз артист поделился новыми фотографиями на своей странице в Инстаграм. На первом снимке Виталий в черной рубашке, надетой под пиджак с цветными разводами позирует перед камерой.
"Без перемен не будет перемен", - заявил певец у себя на странице в Инстаграм.
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На втором снимке артист показывает, что появился на обложке издания, где рассказал про своего отца.
Поклонницы завалили артистка приятными словами в комментариях: "Ух, красавчик", "Логика логичная", "Какое красивое фото, как всегда", "Не стоим на месте каждый день меняемся".
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