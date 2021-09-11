Певец Виталий Козловский заинтриговал поклонников неожиданным откровением
36-летний артист остался под впечатлением, побывав в Музее Михаила Булгакова в Киеве. Соответствующие кадры Виталий опубликовал в своем новом посте в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Козловский признался, что с этим писателем связаны определенные моменты в его жизни, причем, которые имели на него большое влияние. Певец назвал это мистикой, поинтересовавшись у подписчиков, происходили ли с ними подобные ситуации.
"Посетить дом - музей М. Булгакова✅ С романом «Мастер и Маргарита» у меня связаны мистические истории. Дважды пытался читать его и дважды происходили большие потрясения, которые имели серьезное влияние на всю мою жизнь... Книгу я до сих пор не дочитал, потому, мистика при следующем чтении может вернуться!? У кого из вас было что-то подобное??? PS Музей советую посетить!!!", - разоткровенничался Козловский.
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Публика кинулась комментировать:
"Экранизацию смотрела, книгу читала. А вот в музее ни была. Очень интересно... Надо будет посетить. Спасибо за такие атмосферные фотографии"
"Обожаю книги! Мастер и Маргарита действительно какое-то мистическое произведение!"
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