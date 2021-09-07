Популярный артист Виталий Козловский рассказал об изменениях

Известный певец старается выглядеть стильно, передает Politeka.net. Артист примеряет разные образу, подчеркивающих его накаченное тело.

В новом посте певец позировал в белом костюме и черной жилетке на тело без рубашки. Завершили образ цепь на шее и лаковые туфли.

Артист разместил несколько снимков, на которых он запечатлен на сцене и за кулисами.

"Изменения только начинаются... Листай карусель и пиши какое фото больше нравится? 1,2,3 или 4 ??? 🥸", - написал Козловский.

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За час публикация собрала почти 900 лайков и много комментариев.

"Фантастический ❤️", "Давай уже новый трек ❤️", "Везде красивый,но лучше всего на 3 🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Урааааа вернулся мой Виталик не блондин))) ❤️", "Все !!! Глаз не отвести !!! КРАСАВЕЦ !!! 🔥🔥❤❤❤", "Везде хорош😍😍😍😍", - написали пользователи сети.

Отметим, недавно Виталий Козловский удивил поклонников, превратившись в блондина. Примечательно, что сменить образ артист решился до личной трагедии - ушел из жизни его отец. Мужчине было 74 года.

Козловский благодарен родителям, что поддерживали его выбор профессии и всегда помогали.

Ранее сообщалось, Козловский после трагедии с отцом неожиданно предстал в новом образе

Также, Козловскому, похоронившему отца, дали гримерку с "крысиной норой" и облезлыми стенами

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