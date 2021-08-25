Кума Дзидзьо певица Оля Цибульская решила ответить на оскорбления Виталия Козловского

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская стала популярной отечественной певицей. Красотка является кумой разведенного солиста группы DZIDZIO Михаила Хомы, а также дружит с Виталием Козловским. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис красотка рассказала, что в 2019 году выступала на Черноморских играх. Виталий обозвал Олю из-за ее наряда, но на следующий день извинился.

"Слушайте смотрю с Черноморских игр с 2019 года и тех, что проходили сейчас. Тогда Козловский в этом платье назвал меня мочалкой и я обиделась, и Виталий как мужик извинился на следующий день. А я смотрю на эти фотки и думаю, блин, Виталик, ты был прав. А вы тоже напишите, где вам больше нравится: платье пышное с прической или вчерашняя на Черноморских играх. Просто Интересно", - сказала Оля.

"Внимание. Виталий Козловский, ты был прав на все 100%! Напишите под постом свое мнение тоже", - попросила Цибульская в подписях к сторисам.

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