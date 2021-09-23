Украинский исполнитель Виталий Козловский в прошлом месяце потерял отца, и рассказал о своей боли
15 августа у артиста случилась трагедия - умер отец Виталий Сергеевич Козловский, пишет Politeka.net. Певец признался, что отец был для него вдохновителем и кумиром.
В Инстаграм Виталий Козловский опубликовал новый пост, посвященный отцу.
"40 дней.
Папочка, спасибо тебе за твою безусловную и душевную ЛЮБОВЬ ❤️
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Царство тебе небесное, мой ангел", - написал Козловский, подкрепив снимком где запечатлен его папа рядом со свечей.
За два часа пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.
"Виталик❤️❤️❤️❤️ пусть твой ангел с небес улыбается 🙏 ты лучшая причина для гордости и счастья! Обнимаю тебя крепко ❤️❤️❤️❤️", - написала певица Оля Цибульская.
"Светлая память 🔥🔥🔥", "Царствие небесное 🙏🏻", "Светлая память папа", "Царство небесное❤️😢", "😢😢😢 примите мои соболезнования!", "Царства небесного🙏🏻🙏🏻🙏🏻", "Вечная память и царство небесное, пусть покоится с миром 🙏", - прокомментировали остальные пользователи сети.
Стоит отметить, что родители с детства поддерживали Виталия в творческом пути, и его никогда не отговаривали от мечты стать артистом.
Напомним, горе в семье Виталия Козловского потрясло украинцев
А еще Politeka сообщала, что Козловский после потери отца признался, что помогает ему пережить трагедию
Также Politeka сообщала, что Козловский честно рассказал о больших потрясениях в своей жизни