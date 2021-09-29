Известный украинский певец Виталий Козловский, у которого в конце лета умер отец, показал изысканный подарок

Как пишет Politeka.net, 36-летний Виталий Козловский, который прославился и начал сольную карьеру после победы на проекте "Шанс" в 2003 году, в конце лета пережил большое горе – на 75 году жизни в вечность отошел его отец Виталий Сергеевич. В интервью Кате Осадчей Козловский рассказал, что пережить трагедию ему помогла работа.

В своем Instagram певец часто делится фотографиями и видео и рассказывает о событиях в жизни. На этот раз он рассказал о ценном подарке, который получил от поклонницы. Девушка подарила вышитый бисером портрет своего кумира.

"Есть особые награды в моей жизни ... они для меня очень памятны и дороги сердцу. Я очень ценю людей, которые восхищаются моей музыкой, которые поддерживают меня, голосуют, приходят на концерты, дарят цветы, в которых горят глаза... вы все являетесь моим вдохновением. ❤️ Эту девушку зовут Татьяна, она 2,5 месяца вышивала бисером эту картину! Это крутой подарок!",- написал Виталий.

Поклонникам Козловского очень понравился творческий подарок.

"Очень красиво 😍🔥👏 , Танюшка молодец 👏 Фото супер ❤️", "Необыкновенная красота 🔥👏 ", "Ооочень красиво, молодец Татьяна ❤️👍 ", "Именно на таких прекрасных, нежных, творческих, изящных красавиц надо обращать внимание!!! ❤️ Идеальная женя и будущая мама ♡♡♡ Да, действительно крутой подарок", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Козловский, переживший потерю отца, признался, что его поддерживает: "Я наполнен...".

Напомним, что Козловский оставил трогательное послание отцу, ушедшему из жизни: "Мой ангел".

A еще Politeka сообщала, что Мишина после ссоры с Эллертом засветилась в компании холостяка Козловского: "Не буду желать им удачи".