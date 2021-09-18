Віталій Козловський і Артем Пивоваров засвітилися на популярному шоу в команді проти Ксенії Мішиної

Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною актрисою. Також вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостячка". Нещодавно вона стала однією з суддів шоу "Україна має талант".

На цей раз актриса поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, після проєкту "Холостячка" Ксенія Мішина зійшлася з переможцем- - Олександром Еллертом. Нещодавно пара розлучилася, але шанувальники досі продовжують вірити, що вони зійдуться.

На кадрах-зйомки шоу "Де логіка". Як відомо, це шоу виходить на "Новому каналі", а його ведучим є Сергій Притула.

На шоу прийшла Ксенія Мішина з актрисою і режисеркою Наталією Денисенко. Вони боролися командою проти Віталія Козловського та Артема Пивоварова.

Суть шоу-довести, чия логіка сильніша-чоловіча чи жіноча. Учасники розгадують різні загадки і отримують за це бали. За підсумком гри-отримують нагороду"залізна логіка".

"Не буду бажати їм удачі", - додала Ксенія Мішина.

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