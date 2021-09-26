Відомий український співак Віталій Козловський розповів про те, що наповнює його емоціями після великої втрати

Як пише Politeka.net, артист поділився зворушливим постом на своїй сторінці в Instagram. Козловський зізнався, що виступи на сцені для нього дуже важливі, адже вони заряджають його позитивом.

"Під час виступів, я відчуваю наповнення душі, а завдяки вашим відео, я бачу з боку наскільки я наповнений Вашими позитивними емоціями", - написав співак.

Він показав відео з недавнього концерту. На чорно-білому ролику Козловський знятий зблизька. Можна побачити, як співак чуттєво співає, а у відповідь на захоплену реакцію глядачів щасливо посміхається. При цьому Козловський виглядає щиро зворушеним таким теплим прийомом глядачів.

Шанувальники підтримали співака в коментарях.

"Віталій, успіхів вам!!! Ви хороша людина, без пафосу (що зараз велика рідкість)", "дуже вдячна", "На концертах, у Вас посмішка майже не сходить з обличчя і це так добре)", - пишуть люди.

Варто відзначити, що минулого місяця Козловський переніс велику втрату: не стало його батька. Співак зізнався, що для нього це стало шокуючим потрясінням, проте частково йому допомогла робота, яка змушує рухатися далі.

Нагадаємо, Козловський залишив зворушливе послання батькові, який пішов з життя.

Як повідомляла Politeka, Козловський після втрати батька зізнався, що допомагає йому пережити трагедію.

Також Politeka писала, що Козловський чесно розповів про великі потрясіння у своєму житті.