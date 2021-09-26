Известный украинский певец Виталий Козловский рассказал о том, что наполняет его эмоциями после большой потери

Как пишет Politeka.net, артист поделился трогательным постом на своей странице в Инстаграм. Козловский признался, что выступления на сцене для него очень важны, ведь они заряжают его позитивом.

«Во время выступлений, я чувствую наполнение души, а благодаря вашим видео, я вижу со стороны насколько я наполнен вашими положительными эмоциями», - написал певец.

Он показал видео с недавнего концерта. На черно-белом ролике Козловский заснят вблизи. Можно увидеть, как певец чувственно поет, а в ответ на восторженную реакцию зрителей счастливо улыбается. При этом Козловский выглядит искренне растроганным таким теплым приемом зрителей.

Поклонники поддержали певца в комментариях.

«Виталий, успехов Вам!!! Вы хороший человек, без пафоса (что сейчас большая редкость)», «Очень благодарна», «На концертах, у Вас улыбка почти не сходит с лица и это так хорошо)», - пишут люди.

Стоит отметить, что в прошлом месяце Козловский перенес большую потерю: не стало его отца. Певец признался, что для него это стало шокирующим потрясением, однако отчасти ему помогла работа, которая заставляет двигаться дальше.

Напомним, Козловский оставил трогательное послание отцу, который ушел из жизни.

Как сообщала Politeka, Козловский после потери отца признался, что помогает ему пережить трагедию.

Также Politeka писала, что Козловский честно рассказал о больших потрясениях в своей жизни.