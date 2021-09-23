Український виконавець Віталій Козловський минулого місяця втратив батька, і розповів про свій біль
15 серпня у артиста трапилася трагедія - помер батько Віталій Сергійович Козловський, пише Politeka.net. Співак зізнався, що батько був для нього натхненником і кумиром.
У Instagram Віталій Козловський опублікував новий пост, присвячений батькові.
"40 днів.
Татко, дякую тобі за твою безумовну і душевну любов ❤️
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Царство тобі небесне, мій ангел", - написав Козловський, підкріпивши знімком де зображений його тато поруч зі свічкою.
За дві години пост зібрав майже 3000 лайків і багато коментарів.
"Віталік❤ ️ ❤️❤ ️ ❤ ️ нехай Твій ангел з небес посміхається 🙏 ти найкраща причина для гордості і щастя! Обіймаю тебе міцно ❤️❤️❤️❤️", - написала співачка Оля Цибульська.
"Світла пам'ять🔥 🔥 🔥", " Царство Небесне🙏 🏻", "світла пам'ять тато"," царство небесне❤️😢", " прийміть мої співчуття!", "Царства небесного"," вічна пам'ять і царство небесне, нехай спочиває зі світом", - прокоментували інші користувачі мережі.
Варто зазначити, що батьки з дитинства підтримували Віталія в творчому шляху, і його ніколи не відмовляли від мрії стати артистом.
Нагадаємо, горе в родині Віталія Козловського потрясло українців
А ще Politeka повідомляла, що Козловський після втрати батька зізнався, що допомагає йому пережити трагедію
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