В кінці літа відомий співак Віталій Козловський втратив батька, він розповів, як справляється з цим

Як передає Politeka.net, Віталій Козловський є відомим українським співаком. Він прославився ще в 2003-му році, коли переміг на телепроекті "Шанс". Весь цей час співак веде сольну кар'єру. Як відомо, нещодавно у артиста в сім'ї сталася трагедія, у нього помер батько.

Цього разу на програмі Світське життя Віталій Козловський розповів Каті Осадчій, як справляється з трагедією. Як відомо, наприкінці літа співак втратив батька-Віталія Сергійовича Козловського. Незадовго до смерті батька, Віталій розповідав, що перевіз його до Києва і він у своєму віці знайшов кохання. Артист розкрив, через що так різко пішов з життя його батько.

"Мені так складно про це говорити, чесно кажучи. Справа в тому, що він ніколи не говорив мені, вчасно, про свої недуги. І зараз сталося те, що відбувалося завжди. Він довів себе до крайності, і коли я вже почув з голосу, що щось не так, то запропонував відразу в лікарню. Вирішили, що якщо день краще не ставатиме, то тоді в лікарню. Мені дуже шкода, що він ще трохи не пожив".

Також, він додав, що причиною смерті батька стала професійна хвороба - у нього були проблеми з легенями.

"Він все життя курив. Люди, не паліть, будь ласка! Це дуже погано впливає на ваше здоров'я. І у нього з легких залишилися тільки шматки і крапки"

Артист поділився, що без роботи він би збожеволів через трагедію.

"Я б себе накручував різними думками. І якось роботи з'явилося настільки багато, що я сам цього навіть не очікував. І концерти мене рятували"

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