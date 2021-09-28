В конце лета известный певец Виталий Козловский потерял отца, он рассказал, как справляется с этим

Как передает Politeka.net, Виталий Козловский является известным украинским певцом. Он прославился еще в 2003-ем году, когдав победил на телепроекте "Шанс". Всё это время певец ведет сольную карьеру. Как известно, недавно у артиста в семье произошла трагедия, у него умер отец.

На этот раз на программе Світське життя Виталий Козловский рассказал Кате Осадчей, как справляется с трагедией. Как известно, в конце лета певец потерял отца - Виталия Сергеевича Козловского. Незадолго до смерти отца, Виталий рассказывал, что перевез его до Киева и он в своем возрасте нашел любовь. Артист раскрыл, из-за чего так резко ушел из жизни его отец.

"Мне так сложно про это говорить, честно говоря. Дело в том, что он никогда не говорил мне, вовремя, про свои недуги. И сейчас произошло то, что происходило всегда. Он довел себя до крайности, и когда я уже услышал с голоса, что что-то не так, то предложил сразу в больницу. Решили, что если день лучше не будет становиться, то тогда в больницу. Мне очень жаль, что он еще немного не пожил".

Также, он добавил, что причиной смерти отца стала профессиональная болезнь - у него были проблемы с легкими.

"Он всю жизнь курил. Люди, не курите, пожалуйста! Это очень плохо влияет на ваше здоровье. И у него из легких остались только куски и точки"

Артист поделился, что без работы он бы сошел с ума из-за трагедии.

"Я бы себя накручивал разными мыслями. И как-то работы появилось настолько много, что я сам этого даже не ожидал. И концерты меня спасали"

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