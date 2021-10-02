Певица рассказала, что не представляет, как он на это решился

Певица Оля Цибульская, кума украинского исполнителя Дзидзьо, рассказала, чем занимается ее муж

Известная артистка уже 10 лет строит отношения с мужчиной, лицо которого скрывает, передает Politeka.net. Пара поженилась, и воспитывает шестилетнего сына, Нестора.

При этом Оля Цибульская только рассказывает о муже, а сама никогда не показывала его публике. По словам артистки, ее супруг - непубличная личность, что и стало причиной такого поведения.

В новых сторис звезда рассказала, что сейчас находится Мелискерке - это деревня в голландской провинции.

Звезда показала, как ее муж собирается на марафон.

"В семь утра провела ненаглядного на марафон. На самом деле не понимаю, где он берет силы. А не, посмотрела в зеркало и вспомнила", - написала певица.

Позже на улице начался дождь, который заставил понервничать Цибульскую и ее сына.

"Сейчас будем ехать в соседний город, встречать нашего папа. Я не представляю, как он бежит в этот дождь... Будем пить кофе, греться, и болеть", - рассказала артистка, позже поделившись кадрами с марафона.

А далее певица рассказала, что они зашли в ресторан погреться.

"Плакала уже 10 раз, когда смотрела на тех, кто финишировал. Пожелайте нашему папе удачи и силы". - написала Цибульская.

Напомним, что растроганная кума Дзидзьо Цибульская показала мужа, которого скрывает много лет

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