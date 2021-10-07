Певица Оля Цибульская, кума украинского исполнителя Дзидзьо, рассказала, кто ее заставил понервничать и записала свои возмущения на камеру.

Известная украинская исполнительница, кроме того, что воспитывает сына и развивает карьеру, также находит время на соцсети, передает Politeka.net.

В своем Инстаграм, на котором у Оли Цибульской насчитывается 783 тысячи подписчиков, звезда делится разными постами, а сегодня даже затеяла игру.

Артистка рассказала, что решила поиграть со знакомой "Угадай песню по эмоджи". Суть игры в том, чтобы по смайликам сказать слова песни.

Игра началась со сложного вопроса.

"Ты можешь хоть какую-то подсказку дать?... Это украинская песня, или нет?", - спросила Цибульская.

Позже артистка записала шутливое видео, в котором якобы возмущалась сложности задания.

"Если ты думаешь, что я буду это терпеть, и тебе ничего не загадаю? То - на! Мучайся, как и я", - сказала артистка, загадав свою песню в эмоджи.

В другом сторис Оля Цибульская неожиданно призналась, что в шоу-бизнесе нет друзей, а вот в Инстаграм нашлись люди, которые ей помогли.

В итоге оказало, что знакомая загадала песню группы Go_A - "Шум".

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