Украинская певица Оля Цибульская показала себя на кровати в вечернем наряде, поделившись размышлениями о том, как женщина должна выглядеть дома.

Как пишет Politeka.net, кума популярного певца Дзидзьо поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Цибульская подняла тему внешнего вида женщины перед ее возлюбленным.

«А ты за то, что дома должно быть красиво или комфортно? Так, наверное, мужчины представляют свою киску, когда звонят ей вечером и спрашивают «а в чем ты»?. И пусть так думают. Потому что для своего Кота пижама и гулька на голове быстро превращаются в платье, мейк и прическу с цветами. Фото вчерашние. Сейчас я тоже с гулькой в пижаме и без мейка», - написала Оля.

На новых снимках певица позировала в действительно роскошном образе. Она расслабленно лежала на кровати в черном вечернем платье с блестящей тканью. Юбка наряда была настолько воздушной и полупрозрачной, что зрители легко могли рассмотреть стройные ножки певицы.

Ее поклонники не смогли пройти мимо.

«Комфорт, красота вещь относительная», «Какие классные фотки», «Богиня», «Красавица», - пишут люди.

Напомним, куму Дзидзьо Цибульскую заставили понервничать.

Как сообщала Politeka, Цибульская рассекретила первые кадры яркого праздника с кумом DZIDZIO, Винником и Каменских.

Также Politeka писала, что SLAVIA жестко ответила Цибульской, высказавшись о ее отношениях с Дзидзьо.