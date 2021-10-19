Певица показала, как проводит время с ребенком

Украинская певица Оля Цибульская, судья шоу "Співають всі", скрывает своего мужа, но часто публикует фото со своим сыном Нестором, вызывая все новые слухи о тайне его отцовства.

Популярная артистка уже много лет строит отношения с мужчиной, имя и лицо которого скрывает, передает Politeka.net. По словам певицы, ее супругу неинтересна публичная жизнь.

Из-за того, что артистка не показывает своего супруга, в Сети стали появляться слухи, что у нее роман с певцом Дзидзьо (Михаилом Хомой). С ним Цибульская часто появлялась на публике.

Примечательно, что часто Цибульская публикует фото и видео со своим сыном Нестором. Подписчики неожиданно отмечают большое сходство мальчика и Дзидзьо.

В новом посте Инстаграм Цибульская показала, что проводит отдых с сыном.

"А с кем у тебя идеальный отдых? ⠀

Нестор для меня - большое счастье и самый большой вызов. Не верила долго, что такая карьеристка, как я, может почувствовать больше счастья от чего-то кроме личных эгоистических амбиций", - написала певица.

"Копия Дзидзьо)))", "С детьми обязательно, но после хотя бы на 3 дня я, еду на море сама, без мужа, детей, родителей, просто сама мама тоже должна быть в ресурсе весь следующий учебный год😅🥰", "Котята", - написали пользователи сети.

Напомним, что Цибульская неожиданно показала сына и мужа, которого от всех скрывает

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