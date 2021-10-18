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Украинская певица и ведущая, кума музыканта Дзидзьо Оля Цибульская уехала отдыхать за границу, откуда делится теплыми яркими снимками в купальнике.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у 35-летней Цибульской появилось сразу несколько ярких снимков с моря. Звезда позировала в купальнике на камне, соблазнительно изогнувшись, а также грелась на солнышке, демонстрируя достоинства своей фигуры.

Стоит отметить, что Цибульская не злоупотребляла фотошопом, показав свою фигуру без прикрас. Элегантный купальник подчеркнул достоинства фигуры, а аппетитные формы певицы вызвали восторг среди ее поклонников.

«78 августа», - подписала фото звезда.

В комментариях эффектной красотке оставили массу приятных слов о ее внешности и фигурке.

«Какая солнечная», «Настоящая женщина», «Фигурка просто отпад», «Такая сочная», «Все при ней», «Звезда», «Какая красивая естественная фигура», «Просто сказка», «Оля, вы очень красивая», - пишут пользователи сети.

Добавим, что Цибульская полетела на отдых со своим сыном Нестором, который пришел в восторг от курорта.

Напомним, что Оля Цибульская показала первые кадры праздника с кумом DZIDZIO, Винником и Каменских.

Как сообщала Politeka, Оля Цибульская поразила видом в купальнике, фото: «А я на море».

Также Politeka писала, что Оля Цибульская показала свои домашние слабости: "Извините".